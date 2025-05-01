У четвер, 1 травня, відбулись перші чвертьфінальні зустрічі у Лізі конференцій. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, півфінали, 1-ші матчі

Юргорден (Швеція) – Челсі (Англія) – 1:4

Голи: Мулугета, 68 – Санчо, 13, Мадуеке, 43, Джексон, 59, 65

Бетіс (Іспанія) – Фіорентина (Італія) – 2:1

Голи: Еззальзулі, 7, Антоні, 64 – Раньєрі, 73

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У першому матчі Челсі приїхав у гості до сенсаційного півфіналіста Ліги конференцій – Юргордена. Шведи змогли втримати свої ворота сухими лише 13 хвилин – Санчо отримав діагональ від Фернандеса на лівий фланг і легко закрутив у дальній кут повз голкіпера. Цікаво, що захисник господарів міг врятувати свої ворота, але не влучив ногою по м'ячу на лінії. Наприкінці тайму лондонці подвоїли свою перевагу: Мадуеке отримав м'яч на лінії штрафного і через частокіл захисників поцілив у ближній кут.

По перерві Джексон остаточно зняв питання щодо переможця, оформивши дубль протягом 6 хвилин. Спочатку отримавши передачу з центра поля на хід він скористався непорозумінням між захисником і голкіпером, який вийшов на перехоплення, обікрав обох і легко закотив сферу у порожні ворота. А згодом він вдруге покарав суперника за легковажну перепасовку біля власного штрафного – перехопивши передачу він з далекої відстані перекинув м'яч через воротаря.

Розслабившись Челсі майже одразу дозволив супернику розмочити рахунок – Мулугета на дальній стійці замкнув навіс з лівого флангу і сфера з відскоком від газону залетіла під поперечину. Лондонці могли забивати і вп'яте, але з пострілом Палмера впорався кіпер шведів.

У паралельній зустрічі Бетіс прийма Фіорентину. Господарі вийшли вперед вже на старті зустрічі: Бакамбу отримав верхову передачу з центра поля на правий фланг, обіграв захисника, який намагався буквально покласти його на газоні викотив поперечну передачу на Еззальзулі. Марокканський нападник влучно замкнув у сітку на дальній стійці.

По перерві Антоні поцілив у дев'ятку, зробивши перевагу іспанців переконливішою. "Фіалки" не опустили рук і в середині тайму змогли відквитати один гол – Раньєрі добив м'яч у сітку з району одинадцятиметрової позначки. За трохи Госенс міг зрівнювати, але головою пробив повз стійку. Зрештою, все завершилось мінімальною перемогою Бетіса.

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 8 травня.

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