Чемпіонат Англії 2021/22, 33-й тур

Лідс – Челсі – 0:3

Голи: Маунт, 4, Пулішіч, 55, Лукаку, 83

Вилучення: Джеймс (Лестер), 24

21-й тур, Лестер – Норвіч – 3:0

Голи: Варді, 54, 62, Меддісон, 70

Лідс після поразки від Арсенала опустився у зону вильоту, програючи Бернлі 17-ту позиції через гіршу різницю голів. В таких умовах кожна осічка ризикувала стати фатальною, тож у домашньому матчі проти Челсі необхідно було чіплятись хоча б за нічию. Втім, лондонці приїхали надзвичайно вмотивованими на перемогу, адже їхня безвиграшна серія в АПЛ досягла трьох матчів.

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На жаль для Лідса, дати битву за виживання не вдалося. Все пішло шкереберть ще на 4-й хвилині зустрічі, коли Маунт вивів Челсі вперед потужним ударом з лінії штрафного в праву дев'ятку. На 24-й господарі ще й у меншості залишились через вилучення Дені Джеймса, а на 37-й через травму довелося замінити Харіссона. Після цього у камбек йоркширців вже вірилось слабко, а після гола Пулішіча на 55-й хвилині інтрига була закрита. Крапку ж поставив Лукаку, який на 83-й хвилині розстріляв ворота з шести метрів – 0:3! Лідс залишається у зоні вильоту.

Лестер у рідних стінах приймав Норвіч. Матч не мав жодного турнірного значення – "лисиці" так і залишаться в середині таблиці, а "канарки" вилетіли у теплі краї Чемпіоншип ще два тижні тому. Тим не менш, поєдинок виявився досить динамічним. Зокрема, в першому таймі команди провели аж 23 постріли по воротах.

Конвертувати гол бодай один з них до перерви не вдалося. В другому ж таймі матч став спокійнішим – і в цьому режимі Лестер влаштував винос, забивши три м'ячі з п'яти ударів. На 54-й хвилині Варді отримав проникний пас від Барнса й з лівого краю штрафного бахнув точно під поперечку, а на 62-й Варді з передачі все того ж Барнса оформив дубль. Меддісон пострілом метрів з 12-ти на 70-й хвилині забив третій гол, знявши усі питання.

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