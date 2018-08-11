Челсі розгромив Хаддерсфілд, Уотфорд виявився сильнішим за Брайтон

В матчах 1 туру АПЛ Челсі переконливо переміг Хаддерсфілд, Борнмут здолав новачка ліги Кардіфф, Уотфорд розібрався з Брайтоном, Фулхем поступився Крістал Пелас.

Челсі здобув першу перемогу в офіційних матчах під керівництвом Саррі. Відкрив рахунок в матчі Канте, забивши після навісу Вілліана ударом від газону. Під кінець першого тайму Жоржінью подвоїв перевагу лондонців, реалізувавши пенальті за фол проти Алонсо. В другому таймі "аристократи" спокійно довели гру до перемоги, забивши ще раз. Автором голу став Педро, який поставив крапку в матчі на 80 хвилині.

Тоттенхем на виїзді переграв Ньюкасл

Борнмут мінімально впорався з Кардіффом. Перший гол в матчі забив Фрейзер після асисту Вілсона. Вілсон міг і подвоїти перевагу "вишень", однак не зміг переграти Етеріджа ударом з позначки. Але під завісу матчу форвард зумів реабілітуватись і таки відправив другий м'яч у ворота новачків АПЛ.

Уотфорд без проблем обіграв Брайтон. Двічі в матчі результативно спрацювала зв'язка Холебас – Перейра, грек двічі асистував Роберто. Брайтон нічого не зміг протиставити, тож "шершні" цілком заслужено розпочали новий сезон з перемоги.

Хаддерсфілд – Челсі – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Ще один новачок АПЛ Фулхем зазнав домашньої поразки від Крістал Пелас. "Дачники" більше володіли м'ячем, проте з реалізацією моментів в них було набагато гірше, ніж у сусідів з Лондона. В одній з атак Шлупп класно відкрився на передачу Ван Анхольта і пробив воротаря з меж штрафного. В другому таймі Заха зробив перевагу Крістал Пелас більш переконливою, встановивши остаточний рахунок.

Чемпіонат Англії 2018/19, 1 тур

Борнмут – Кардіфф – 2:0

Голи: Фрейзер, 24, Вілсон, 90+1

Нереалізований пенальті: Вілсон, 34

Уотфорд – Брайтон – 2:0

Голи: Перейра, 35, 54

Фулхем – Крістал Пелас – 0:2

Голи: Шлупп, 41, Заха, 80

Хаддерсфілд – Челсі – 0:3

Голи: Канте, 34, Жоржінью, 45 (пен.), Педро, 80