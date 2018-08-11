Челсі розгромив Хаддерсфілд, Уотфорд виявився сильнішим за Брайтон

В матчах 1 туру АПЛ Челсі переконливо переміг Хаддерсфілд, Борнмут здолав новачка ліги Кардіфф, Уотфорд розібрався з Брайтоном, Фулхем поступився Крістал Пелас.
Челсі здобув першу перемогу в офіційних матчах під керівництвом Саррі. Відкрив рахунок в матчі Канте, забивши після навісу Вілліана ударом від газону. Під кінець першого тайму Жоржінью подвоїв перевагу лондонців, реалізувавши пенальті за фол проти Алонсо. В другому таймі "аристократи" спокійно довели гру до перемоги, забивши ще раз. Автором голу став Педро, який поставив крапку в матчі на 80 хвилині.
Тоттенхем на виїзді переграв Ньюкасл
Борнмут мінімально впорався з Кардіффом. Перший гол в матчі забив Фрейзер після асисту Вілсона. Вілсон міг і подвоїти перевагу "вишень", однак не зміг переграти Етеріджа ударом з позначки. Але під завісу матчу форвард зумів реабілітуватись і таки відправив другий м'яч у ворота новачків АПЛ.
Уотфорд без проблем обіграв Брайтон. Двічі в матчі результативно спрацювала зв'язка Холебас – Перейра, грек двічі асистував Роберто. Брайтон нічого не зміг протиставити, тож "шершні" цілком заслужено розпочали новий сезон з перемоги.
Хаддерсфілд – Челсі – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Ще один новачок АПЛ Фулхем зазнав домашньої поразки від Крістал Пелас. "Дачники" більше володіли м'ячем, проте з реалізацією моментів в них було набагато гірше, ніж у сусідів з Лондона. В одній з атак Шлупп класно відкрився на передачу Ван Анхольта і пробив воротаря з меж штрафного. В другому таймі Заха зробив перевагу Крістал Пелас більш переконливою, встановивши остаточний рахунок.
Чемпіонат Англії 2018/19, 1 тур
Борнмут – Кардіфф – 2:0
Голи: Фрейзер, 24, Вілсон, 90+1
Нереалізований пенальті: Вілсон, 34
Уотфорд – Брайтон – 2:0
Голи: Перейра, 35, 54
Фулхем – Крістал Пелас – 0:2
Голи: Шлупп, 41, Заха, 80
Хаддерсфілд – Челсі – 0:3
Голи: Канте, 34, Жоржінью, 45 (пен.), Педро, 80