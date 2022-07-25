Під час літнього трансферного вікна Барселона поцупила у Челсі одразу трьох футболістів. Андреас Крістенсен перейшов у табір "блаугранас" на правах вільного агента, а от переїзд Рафіньї у Каталонію та практично вирішений трансфер Кунде розгнівав лондонців – ці гравці були головними цілями "пенсіонерів".

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За інформацією Diario Sport, Челсі розглядає таку поведінку "кулес" як втручання у власне планування підсилення складу. Клуб вирішив жорстко відреагувати. Англійці заблокувалии перемовини щодо переходу Сесара Аспілікуети та Маркоса Алонсо, яких дуже хотіла підписати Барса.

Головним тригером для "пенсіонерів", звісно ж, стала "крадіжка" Жюля Кунде. Британці обіцяли Севільї 65 мільйонів євро й були готові закрити трансфер за кілька днів, однак Барселона в останній момент перехопила гравця.

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