Нещодавній скандал за участі Мане, який побив Лероя Сане, підштовхує Баварію до продажу сенегальця, повідомляє CaughtOffside.

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Мюнхенці вже активно шукають покупця для Садьйо, через що можуть погодитись на пропозицію Челсі. Наразі невідомо, які умови лондонці готові запропонувати за 31-річного нападника. Відзначимо, що Мане виступає на позиції лівого вінгера, тож його трансфер може створити додаткові проблеми для Михайла Мудрика.

Зауважимо, що Мане відіграв 34 матчі за Баварію в поточному сезоні, в яких відзначився 12 голами та 5 асистами.

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