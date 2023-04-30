Челсі розглядає можливість підписати Мане – Баварія готова відпустити скандальну суперзірку на позицію Мудрика
Вінгер Баварії Садьйо Мане близький до швидкого відходу з мюнхенського клубу.
Нещодавній скандал за участі Мане, який побив Лероя Сане, підштовхує Баварію до продажу сенегальця, повідомляє CaughtOffside.
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Мюнхенці вже активно шукають покупця для Садьйо, через що можуть погодитись на пропозицію Челсі. Наразі невідомо, які умови лондонці готові запропонувати за 31-річного нападника. Відзначимо, що Мане виступає на позиції лівого вінгера, тож його трансфер може створити додаткові проблеми для Михайла Мудрика.
Зауважимо, що Мане відіграв 34 матчі за Баварію в поточному сезоні, в яких відзначився 12 голами та 5 асистами.
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