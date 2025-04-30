Челсі може отримати можливість використовувати регбійний стадіон Твікенхем як домашню арену на час реконструкції Стемфорд Брідж.

Регбійний футбольний союз Англії (RFU) готовий розглянути можливість надати дозвіл Челсі використовувати стадіон Твікенхем як місце проведення домашніх матчів лондонців на час реконструкції Стемфорд Брідж. Про це інформує ESPN.

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Стадіон розташований у місті Твікенхем, у південно-західній частині Річмонд-апон-Темз, що є однією з 32 територіально-адміністративних одиниць великого Лондона. На цьому стадіоні проводяться матчі збірної Англії з регбі, сама арена вміщує до 82 тисяч уболівальників.

Раніше регбійний футбольний союз відкрито заявляв про своє бажання проводити на арені більше подій, не пов'язаних із регбі.

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