Тренер Челсі Арно Міхелс розповів про стан гравців, які були замінені під час поєдинку 1/16 фіналу Кубка Англії проти Плімута через пошкодження.

"У додатковий час Маунт відчув біль, коли бив по воротах. Під час гри це не було серйозною проблемою, і він досить швидко помітив негаразд, тому ми вважали за краще замінити його. Ми проведемо додаткове обстеження та сподіватимемося, що тут не виникне серйозних проблем, але, на даний момент, у мене немає точної інформації щодо нього.

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Також виникли проблеми у Зієша, а Аспілікуета поскаржився на задню поверхню стегна. Це скоріше не ушкодження, а м'язові проблеми. Також сподіваюся, що вони виявляться незначними, і вже завтра чи в понеділок ці гравці повернуться до тренувань", – наводиться слова Міхелса офіційний сайт Челсі.

Додамо, що лондонці вже наступного тижня розпочнуть участь у Клубному чемпіонаті світу. 9 лютого "сині" зіграють з переможцем пари Аль-Хіляль – Аль-Джазіра у півфіналі турніру. Раніше стало відомо, що турнір пропустить Ріс Джеймс, який не встиг відновитись від пошкодження.

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