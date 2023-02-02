Якщо Челсі не зможе гарантувати собі місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон, то може зіштовхнутись з проблемами, пов'язаними з фінансовим фейр-плей, інформує The Times.

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Зазначається, що ситуація не є критичною, а труднощі можна буде перекрити продажами Хадсона-Одої та Конора Галлахера. Обидва гравці є вихованцями клубу, тож їхній продаж вважатиметься чистим доходом клубу.

Зауважимо, що Челсі провів дуже активне зимове трансферне вікно, підписавши 9 новачків (серед них і Михайло Мудрик), витративши майже 330 млн євро на них.

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