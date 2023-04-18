Челсі в рамках чвертьфінального поєдинку ЛЧ приймає мадриидський Реал. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23 між мадридським Реалом і лондонським Челсі проходить на стадіоні "Стемфорд Брідж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунав о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO.

"Називати Челсі "зламаним" – перебільшення": Лемпард вірить у підсумкову перемогу над Реалом

Перша зустріч завершилась перемогою "вершкових" з рахунком 2:0. Андрій Лунін та Михайло Мудрик залишились у запасі.

Стартові склади

Челсі:

Реал Мадрид:

Челсі – Реал Мадрид: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів