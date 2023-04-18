Мудрик і Лунін знову в заявці на чвертьфінал ЛЧ: онлайн трансляція матчу Челсі – Реал Мадрид
18 квітня 21:55 - Читать на русском
Челсі в рамках чвертьфінального поєдинку ЛЧ приймає мадриидський Реал. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".
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Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23 між мадридським Реалом і лондонським Челсі проходить на стадіоні "Стемфорд Брідж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунав о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO.
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Перша зустріч завершилась перемогою "вершкових" з рахунком 2:0. Андрій Лунін та Михайло Мудрик залишились у запасі.
Стартові склади
Челсі:
Реал Мадрид:
Челсі – Реал Мадрид: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
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