Реал поїхав у гості до Челсі в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Челсі – Реал стартує 5 травня о 22:00. У прямому етері зустріч покаже телеканал "Футбол 2". Там же о 20:55 розпочнеться студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка спершу анонсує поєдинок, а о 23:55 підіб'є підсумки. Пряму трансляцію півфіналу Ліги чемпіонів можна дивитися онлайн на платформах MEGOGO та oll.tv. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Челсі – Реал Мадрид: анонс матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів

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Перший поєдинок завершився мировою. Результативна нічия вдома – далеко не найкращий підсумок, але Реал має радіти, що в Мадриді все завершилося саме так. Челсі був ближчим до перемоги: гостріше атакував, краще оборонявся. Зінедін Зідан нашкодив своїй команді тактикою персонального пресингу, від якої довелося відмовитися в середині матчу. Однак геніальний Бензема скористався напівшансом і відвоював для "вершкових" нічию.

На вихідних обидві команди в рамках помірної ротації перемогли у внутрішніх чемпіонатах. Челсі завдяки дублю Хаверца впорався з Фулхемом і закріпився в топ-4 АПЛ. Реал дотиснув Осасуну, а центральною фігурою матчу став Азар, який видав тайм класного футболу. Мадрид перед виїздом у Лондон отримав солідне підсилення – Рамос, Вальверде та Менді встигли відновитися.

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Здобувши в Мадриді гольову нічию, Челсі чекає матчу-відповіді в статусі фаворита на фінал Ліги чемпіонів. Фахівці William Hill прохід лондонців оцінюють коефіцієнтом 1.53, а підсумковий успіх Реала – 2.37. Авторитетна контора Bwin лояльніша до "вершкових" і пропонує такі котування: Челсі у фіналі – 1.6, Реал у фіналі – 2.2.

Якщо говорити суто про матч на Стамфорд Брідж, то і тут букмекери віддають перевагу господарям. William Hill оцінює перемогу Челсі у 2.2, а на звитягу Реала дає більший коефіцієнт 3.5, нічия – 3.25.

Матч очікується малорезультативним. На стандартний тотал більше 2,5 Bwin пропонує поставити за 2.1, а на відповідний тотал менше – за 1.67. Голів найбільше чекають від Каріма Бензема (коефіцієнт – 2.63), а на гольове повернення Рамоса дають аж 8.5.

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