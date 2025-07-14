Челсі обіграв ПСЖ (3:0) у фіналі клубного чемпіона світу 2025 року. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Команда Енцо Марески значно активніше почала гру. Коул Палмер мав відкривати рахунок ще задовго до 22 хвилини, коли він справді це зробив. Гольову атаку організували Роберт Санчес і Мало Гюсто, головній зірці Челсі потрібно було лише виконати – він упорався. Після перерви на водопій англієць оформив дубль у дуже схожій атаці.

Челсі виграв Клубний чемпіонат світу-2025, шокувавши ПСЖ трьома голами до перерви – Палмер оформив 2+1

Незадовго до перерви Палмер уже виконав роль асистента, допомігши Жоау Педру довести справу до розгрому. У другому таймі, попри усі старання команд, рахунок більше не змінився. Челсі став переможцем клубного чемпіонату світу.