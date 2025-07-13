ПСЖ зустрічається з Челсі в рамках фінального матчу Клубного чемпіонату світу-2025. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Челсі – ПСЖ відбудеться сьогодні, 13 липня. Футболісти вийдуть на газон стадіону MetLife у Нью-Джерсі. Стартовий свисток іранського арбітра Алірези Фагані пролунає о 22:00 за київським часом.

Челсі – ПСЖ: анонс фіналу Клубного ЧС-2025

Де дивитися Челсі – ПСЖ? Медіасервіс MEGOGO покаже вирішальну гру КЧС-2025 на власній ОТТ-платформі. Переглянути матч можна за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Суспільне транслюватиме поєдинок на телеканалі Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Слід зауважити, що, крім титулу чемпіонів Європи, лондонці і парижани розіграють солідні призові. Фіналіст додасть до своїх призових ще 28 мільйонів євро, а переможець цієї гри отримає майже на 10 мільйонів більше.

Челсі – ПСЖ: стартові склади

Челсі: Санчес – Гюсто, Чалоба, Колвілл, Кукурелья – Енцо Фернандес, Кайседо – Джеймс, Палмер, Нету – Педру

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Беральдо, Нуну Мендеш – Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс – Дуе, Дембеле, Кварацхелія