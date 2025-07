Ось ми й підійшли до фіналу одіозного Клубного ЧС-2025. Турнір запам'ятався напівпорожніми стадіонами, падінням вартості квитків з 400 до 20 доларів і багатогодинними паузами через загрозу негоди. Рівень футболу теж залишав бажати кращого – втомлені гранди через спеку грали в режимі економії сил, а тренери занадто часто експериментували.

Втім, були й красиві історії. Прорив бразильців до півфіналу, сенсаційні вильоти Сіті та Інтера, сейви Трубіна й Буну, романтична історія Окленда, Мессі проти ПСЖ... Отримати стільки елітного футболу посеред літа в принципі непогано. Крім того, слід відзначити крутий кейс із публічним поясненням рішень арбітра після перегляду відеоповтору.

Настав час завершити історію, видавши яскравий фінальний матч. На щастя, туди вийшли відверто найкращі команди Клубного ЧС-2025. ПСЖ за цей місяць розчавив одразу трьох грандів – Атлетіко (4:0), Баварію (2:0) та Реал (4:0). Причому мадридці були знищені вже у перші 26 хвилин, а без сейвів Куртуа могло бути ледь не 10:0.

До слова, FAVBET дав прогноз на фінал Клубного чемпіонату світу-2025 між Челсі та ПСЖ. Коефіцієнт на перемогу лондонців – 5,70. На тріумф парижан фахівці дають 1,66.

Підопічні Луїса Енріке продемонстрували той же футбол, що і в Лізі чемпіонів. Постійні позиційні ротації, надзвичайно ефективні фулбеки, дуже висока інтенсивність гри без м'яча і класна результативність – дані чесноти Париж демонстрував навіть без Дембеле, якого вперше випустили на 65-й хвилині чвертьфіналу. Відсутність француза навіть зіграла у плюс, дозволивши краще розгледіти феноменальність команди.

Гра ПСЖ на м'ячі проти Баварії. Вітінья падає до центрбеків, Нуну Мендеш відкрився на позиції хавбека на чужій третині, Фабіан Руїс і Невеш постійними переміщеннями відкривають простір між лініями.

Особливо слід відзначити Вітінью, якому вдалося провести 371 передачу з 95% точності – а це футболіст, який практично завжди діє під тиском в центрі поля. Він є найкращим пасувальником турніру, а також лідирує з шаленим відривом за кількістю просувань на дриблінгу (128), дистанцією цих просувань, а також за просуваннями з прогресією (мінімум на 15 метрів вперед, якщо це чужа третина поля).

На Вітіньї тримається шалена стійкість ПСЖ при грі без м'яча. Нормально затиснути французів біля їхніх воріт змогла тільки Баварія – і то лишень на короткому відрізку в 15-20 хвилин. А мюнхенці, між іншим, домінують за всіма пресинг-цифрами не тільки по турніру, а і загалом в Європі.

Як Вітінья розбиває тиск Реала через опускання, просування дриблінгом та перепасовки

Найбільш грізною зброєю Луїса Енріке залишається пресинг. Що і говорити, коли в топ-3 футболістів КЧС-2025 за кількістю та успішністю єдиноборств входять Дезіре Дуе та Хвіча Кварацхелія (нападники), а Вітінья є лідером за поверненими володіннями.

З камбеком Дембеле високий тиск парижан став ще страшнішим, адже француз не просто бігає за м'ячем, а й вміє передбачувати передачі суперника та розуміє, яку ногу слід накривати.

У перерві півфінального матчу з Реалом до Усмана підійшов Тібо Куртуа, який сказав йому лишень три слова: "Ти багато пресингуєш". Але це був не просто пресинг – агресія нападника призвела до двох гольових помилок центрбеків вже на 9-й хвилині.

І лише після цих нюансів можна говорити про феноменальний клас футболістів. Особливо він допоміг у непростому поєдинку з Баварією, який великою мірою витягнули Нуну Мендеш та Ашраф Хакімі – гравців такого ж класу на флангах у Мюнхена не було. Та і в принципі мало хто може похизуватись таким кадровим підбором.

Шлях Челсі до фіналу виглядає незрівнянно легшим. Лондонці зустріли тільки одного європейського опонента – Бенфіку в 1/8 фіналу. У групі "сині" перемогли Лос-Анджелес (2:0) і туніський Есперанс (3:0), примудрившись згоріти Фламенго (1:3). У чвертьфіналі та півфіналі колектив пройшов Палмейрас і Флуміненсе. Особливих проблем у жодному з матчів не виникало.

Енцо Мареска нещадно критикував Клубний чемпіонат світу-2025. Доходило навіть до конфузів – він заявляв, що європейці проводять по 60 матчів за сезон, тож бразильським командам на Мундіалі значно простіше. Один із журналістів миттєво парирував, нагадавши про 70 матчів Флуміненсе на цьому ж проміжку. Коуч англійців розгубився й промовчав.

Критикуючи турнір, італієць все ж зумів отримати від нього користь. Він перетворив змагання на полігон для тактичних експериментів. Палмера переводили на правий фланг, у ролі форварда перевірили трьох різних гравців (Джексон, Ділеп, Жоау Педру), а в позиційному наступі пробували схему з трьома "десятками". А ще Челсі зробив ставку на короткі розіграші кутових.

Це – далеко не повний список нововведень. Не всі з них працювали належним чином, однак загалом Челсі демонстрував високу ефективність. Зокрема, у складі "синіх" на Клубному чемпіонаті світу-2025 забили аж дев'ять різних футболістів, що говорить про сильний кадровий потенціал та варіативність атак. Взагалі, за кількістю голів та показником xG лондонці входять у топ-4 (разом з ПСЖ, звісно ж).

Приклад початку атаки Челсі на КЧС-2025:

Також Челсі тримається у топ-4 команд турніру за кількістю високих повернень м'яча, однак ПСЖ незіставно краще конвертує такі епізоди в моменти. Парижани після таких успішних пресинг-дій провели 14 ударів і 4 голи, тоді як у британців було лишень 9 ударів без голів. Втім, тут треба не забувати про контекст – у підопічних Енцо Марески рідко виникала потреба чинити настільки агресивний пресинг.

Показовим став поєдинок з Флуміненсе у півфіналі. Англійці видали ударний старт, забивши до 20-ї хвилини, після чого стерильно перекочували м'яч Бразильці були слабкими в пресингу, але потреба відігруватись змушувала їх висуватись та відкривати зони. Париж же часто працював проти грандів, де треба вмикати найвищу інтенсивність гри без м'яча.

Чи готовий Челсі до цієї інтенсивності? У цьому криється головна інтрига. На Клубному ЧС-2025 лондонці ще не мали такого суперника. Втім, і ПСЖ не зустрічався з настільки збалансованим і потужним у кадровому плані колективом. У кожного з їхніх топ-суперників були травми, провисання й тактичні баги, а от команда Енцо Марески ще не проявила вразливостей.

Плюс, у лондонців немає кадрових втрат. Парижани ж не зможуть розраховувати на ключового центрбека – Пачо продовжує відбувати дискваліфікацію за вилучення у чвертьфіналі. Як і Люка Ернандес. Реал цим недоліком не скористався, але Челсі зараз сильніший за Мадрид.

Орієнтовні склади на матч Челсі – ПСЖ

Челсі: Санчес – Гюсто, Чалоба, Адарабіойо, Кукурелья – Енцо Фернандес, Кайседо – Нкунку, Палмер, Нету – Педру

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Беральдо, Нуну Мендеш – Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс – Дуе, Дембеле, Кварацхелія

Прогноз "Футбол 24" – перемога ПСЖ

Суперкомп'ютер Opta, як і букмекери, не вірить у перемогу Челсі. Математична симуляція 10 тисяч матчів дала лишень 31,4% на успіх лондонців. ПСЖ виглядає занадто сильним – це підтверджується і списком "жертв" на Клубному ЧС-2025, і командною статистикою, і навіть індивідуальною. У тактичному плані Париж теж здається ідеальним.

У 2025 році тільки Арсенал зумів створити систематичні проблеми для структури гри ПСЖ, однак це досягалося ціною суїцидально-сміливої тактики й колосальної витрати сил. І все одно французи вирівняли гру й покарали на зустрічних курсах. До речі, у плей-офф ЛЧ підопічні Луїса Енріке розбили аж трьох лідерів АПЛ.

Давньою "ахіллесовою п'ятою" парижан залишається оборона на стандартах. Баварія забивала з них двічі (нехай і з офсайдів), та і в цілому у центрбеків парижан є певні проблеми з контролем простору за спиною.

Також Челсі може зіграти на високих позиціях фулбеків ПСЖ, контратакуючи магічними вінгерами – однак навіть Реал не зміг цим скористатись. До контратак справа взагалі не дійшла.

Челсі може дати бій, однак поки що важко знайти силу, здатну перемогти машину Луїса Енріке. У лондонців просто не віриться. Ставимо на черговий успіх тріумфатора ЛЧ.