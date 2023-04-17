У вівторок, 18 квітня, відбудуться матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч між Челсі та Реалом розсудить італійська бригада на чолі з Даніеле Орсато. Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

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Допомагати йому будуть Чіро Карбоне та Алессандро Джаллатіні. За ВАР відповідатиме Максиміліан Ірраті, а роль четвертого арбітра дісталась Моріс Маріані.

На поєдинок між Наполі та Міланом призначена польська бригада. 42-річний Шимон Марциняк буде головним рефері. Йому допомагатимуть Павло Сокольницький та Томаш Лісткевич, четвертим арбітром стане – Глен Найберг зі Швеції. На ВАР сидітиме Томаш Квятковський.

Зазначимо, що Челсі в першому матчі програв Реалу з рахунком 0:2, а Мілан здобув мінімальну перемогу над Наполі 1:0. Нагадаємо, що обидва матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

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