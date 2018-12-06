Челсі пропонує Азару рекордну зарплатню

Лондонський Челсі готовий платити бельгійському вінгеру Едену Азару 300 тисяч фунтів на тиждень.

Лондонський Челсі хоче будь-що зберегти свою головну зірку в команді. "Сині" готові запропонувати Едену Азару 300 тисяч фунтів на тиждень, якщо той погодиться залишитися на Стемфорд Брідж, повідомляє Sky Sports.

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Крім того, до основної зарплати додаються солідні бонуси за забиті голи, асисти і титули, здобуті з командою.

Якщо бельгієць прийме цю щедру пропозицію босів "синіх", то стане найбільш високооплачуваним футболістом в історії клубу. На даний момент ним є Н'Голо Канте, який заробляє в Лондоні 290 тисяч фунтів на тиждень.

Такими грошима Челсі сподівається змусити Азара забути мрії про Реалі, який давно полює за вінгером. Його нинішня угода з клубом розрахована до червня 2020-го року.

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