Челсі продовжує пошуки тренера – лондонці зустрілися з екс-наставником Тоттенхема
Керівництво Челсі перебирає всі можливі варіанти, щоб визначитися з кандидатом на пост головного тренера.
Тодд Бьолі налаштований знайти для своєї команди нового наставника, який би відповідав статусу "синіх". Керівництво лондонського клубу не поспішає і розглядає всі можливі кандидатури.
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Згідно з інформацією Sky Sports, Челсі провів перші перемовини з колишнім наставником Тоттенхема Маурісіо Почеттіно. Аргентинський фахівець з того часу, як покинув влітку ПСЖ перебуває у відпустці та неодноразово заявляв про свій намір повернутися в АПЛ. Але "сині" не поспішають і прагнуть ухвалити правильне рішення для свого клубу.
До слова, нещодавно повідомлялось, що Челсі провів перші офіційні перемовини з Юліаном Нагельсманном. Також "синіх" пов'язували з такими іменами, як Луїса Енріке та Рубен Аморім.
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