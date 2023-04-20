Керівництво Челсі перебирає всі можливі варіанти, щоб визначитися з кандидатом на пост головного тренера.

Тодд Бьолі налаштований знайти для своєї команди нового наставника, який би відповідав статусу "синіх". Керівництво лондонського клубу не поспішає і розглядає всі можливі кандидатури.

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Згідно з інформацією Sky Sports, Челсі провів перші перемовини з колишнім наставником Тоттенхема Маурісіо Почеттіно. Аргентинський фахівець з того часу, як покинув влітку ПСЖ перебуває у відпустці та неодноразово заявляв про свій намір повернутися в АПЛ. Але "сині" не поспішають і прагнуть ухвалити правильне рішення для свого клубу.

До слова, нещодавно повідомлялось, що Челсі провів перші офіційні перемовини з Юліаном Нагельсманном. Також "синіх" пов'язували з такими іменами, як Луїса Енріке та Рубен Аморім.

BREAKING | Chelsea have held initial talks with Mauricio Pochettino over the manager position at Stamford Bridge. pic.twitter.com/vn5xNOJlMl — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 20, 2023

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