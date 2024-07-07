Челсі продовжує розкидатися грошима – лондонці завершують черговий трансфер
Керівництвом Челсі не жаліє коштів на посилення команди перед сезоном 2024/25.
"Сині" дуже активно проводять міжсезоння. До Челсі вже приєдналися Естевау (34 млн), Омарі Келліман (22 млн), Марк Гіу (6 млн), Тосін Адарабьойо (вільний агент) та Кірнан Дьюсбері-Хол (30 млн). Утім, на цьому лондонці не зупиняться.
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Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Челсі домовився про перехід Ренату Вейги з Базеля. Півзахисник підпише контракт з "синіми" до 2032 року. Лондонці заплатять за 20-річного гравця 15 мільйонів євро. Медогляд заплановано на найближчий час.
Ренату Вейга – вихованець португальського Спортінга. У Базель він перейшов у 2023 році. Загалом за швейцарський клуб півзахисник відіграв у 26 матчів у всіх турнірах.
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