Челсі навіть не думає завершувати свою роботу на трансферному ринку.

Лондонці узгодили перехід захисника Мало Гюсто з Ліона, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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"Ткачів" влаштувала компенсація у розмірі 30 млн євро+бонуси. Щоправда, 19-річний правий оборонець дограє сезон за Ліон і лише влітку приєднається до Челсі. У нинішній кампанії Гюсто провів 15 матчів та відзначився одним голом. Також в активі фулбека є 7 поєдинків та один м'яч за молодіжну збірну Франції.

Нагадаємо, Челсі упродовж січня вже встиг підписати Бадіашиля, Феліша, Фофана, Андрея Сантоса, Мудрика та Мадуеке. З Гюсто загальні витрати лондонців перевищують 250 млн євро.

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