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Челсі продовжив контракти Вілліана та Педро

09:25 - Читать на русском
Челсі продовжив контракти Вілліана та Педро
Педро та Вілліан / Getty Images

Вінгери Вілліан та Педро зможуть допомогти Челсі до кінця поточного сезону.

Лондонський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про підписання короткострокових угод з обома гравцями.

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Контракти Вілліана і Педро були чинні до 30 червня, але АПЛ надала дозвіл клубам укладати нові до фактичного завершення сезону. Таким чином, Челсі зможе розраховувати на вінгерів у останніх восьми турах чемпіонату, Кубку Англії та Лізі чемпіонів. Найімовірніше, потім екс-гравці Шахтаря та Барселони шукатимуть собі нові команди.

Додамо, що Вілліан провів 38 матчів у всіх турнірах поточного сезону, відзначився 7 голами та 6 асистами. Статистика Педро – 2 голи і 3 асисти у 18 матчах.

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Теги
Англія Вілліан Педро Педро Родрігес Челсі Челсі
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