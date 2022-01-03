Чинний переможець Ліги чемпіонів оголосив про продовження співпраці з 37-річним Тьягу Сілвою. Нова угода центрального захисника розрахована до 30 червня 2023-го, повідомляє офіційний сайт Челсі.

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Попередня угода бразильця діяла до літа 2022-го. Ветеран став першим оборонцем "синіх", який погодився залишитися в клубі. Крістенсен, Рюдігер та Аспілікуета поки відмовляються підписувати нові контракти – відповідно, влітку клуб ризикує втратити низку лідерів захисту.

Тьягу Сілва перебрався у Челсі влітку 2020-го на правах вільного агента з ПСЖ та виграв Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА. У поточному сезоні досвідчений бразилець зіграв 22 матчі – 2 голи і 2 асисти. З моменту переходу провів за "синіх" вже 56 офіційних поєдинків. Раніше виступав за Мілан, Порту, і Динамо Москва.

"Грати за Челсі – справжнє задоволення. Я ніколи не думав, що залишуся на 3 роки в цьому чудовому клубі, тому я дуже радий продовжити співпрацю ще на один сезон", – заявив ветеран.

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