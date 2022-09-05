Захисник Ріс Джеймс на тривалий час пролонгував співпрацю з лондонським грандом.

22-річний англієць продовжив контракт з Челсі. Сторони підписали контракт на 6 років, інформує пресслужба лондонців.

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Ріс тепло прокоментував цей момент. "Я неймовірно щасливий, дякую вболівальникам, новому власнику і всім причетним до клубу. Переконаний, що у нас багато шансів виграти чимало трофеїв. Я виріс, підтримуючи цей клуб, я тут з шести років. Це той клуб, у якому я хочу бути", – заявив оборонець.

Наразі Джеймс є першим вибором Томаса Тухеля на правий фланг оборони. Цього сезону англієць провів 5 поєдинків в АПЛ, відзначившись голом та асистом.

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