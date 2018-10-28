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Челсі продовжив контракт з Маркосом Алонсо

24 жовтня 13:36 250 Читать на русском
Челсі продовжив контракт з Маркосом Алонсо
Маркос Алонсо / ФК Челсі

Лондонський Челсі та Маркос Алонсо продовжили свою співпрацю.

27-річний іспанець поставив свій підпис під угодою, термін якої закінчується у 2023 році, повідомляє офіційний сайт Челсі.

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"Я дуже щасливий залишитися тут ще довше і продовжувати виступати за одну з кращих команд в світі. Це були два дуже хороших сезони, і я з нетерпінням чекаю більшого", – прокоментував продовження контракту Маркос Алонсо.

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Іспанець перейшов до "синіх" влітку 2016 року і встиг за цей час виграти чемпіонат та Кубок Англії. Цього сезону Алонсо взяв участь у 11 матчах "аристократів" в усіх турнірах. Захисник відзначився 1 голом та 4 результативними передачами.

Теги
Англія Челсі Челсі Маркос Алонсо Маркос Алонсо
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