Боси "синіх" і Клод Макелеле ухвалили рішення про дострокове завершення співпраці, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Мудрик таємно залишився без тренера в Челсі

Іменитий француз понад 4 роки обіймав посаду технічного керівника молодих футболістів. За минулого керівництва і тренерів Макелеле сумлінно виконував свої обов'язки, але після приходу Тодда Бьолі все змінилося. Клод взагалі не розумів, чи користується Челсі його звітами щодо гравців академії та орендованих. Терпець колишнього хавбека увірвався, тому він оголосив про свій відхід зі Стемфорд Брідж перед ветеранським матчем в пам'ять Джанлуки Віаллі.

Нагадаємо, раніше Челсі позбувся технічного директора Кріса Вівелла та асистента тренера Бруно Салтора.

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