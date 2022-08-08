Челсі продає Вернера в Бундеслігу
8 серпня 09:38 - Читать на русском
Німецький форвард Челсі Тімо Вернер за крок від повернення в рідний чемпіонат.
Челсі продасть Вернера назад в РБ Лейпциг, повідомляє Sky Sport. Раніше була інформація про оренду з правом викупу, однак сторони домовилися про повноцінний трансфер.
Вернер готовий відмовитись від шаленої зарплатні заради повернення в Бундеслігу
Лейпциг заплатить за форварда 30-35 мільйонів євро + потенційні бонуси. Наразі німецький клуб обговорює з Тімо тривалість контракту. Челсі дав зелене світло.
Вернер перейшов у Челсі два роки тому за 53 млн після розкішного сезону в Бундеслізі (28 голів і 8 асистів). За два сезони в Лондоні форвард забив лише 23 голи, не зміг закріпитися в основі та став жертвою насмішок через жахливі промахи.
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