Німецький форвард Челсі Тімо Вернер за крок від повернення в рідний чемпіонат.

Челсі продасть Вернера назад в РБ Лейпциг, повідомляє Sky Sport. Раніше була інформація про оренду з правом викупу, однак сторони домовилися про повноцінний трансфер.

Вернер готовий відмовитись від шаленої зарплатні заради повернення в Бундеслігу

Лейпциг заплатить за форварда 30-35 мільйонів євро + потенційні бонуси. Наразі німецький клуб обговорює з Тімо тривалість контракту. Челсі дав зелене світло.

Вернер перейшов у Челсі два роки тому за 53 млн після розкішного сезону в Бундеслізі (28 голів і 8 асистів). За два сезони в Лондоні форвард забив лише 23 голи, не зміг закріпитися в основі та став жертвою насмішок через жахливі промахи.