21-річний захисник офіційно перебрався в Крістал Пелас, інформує сайт клубу.

Жиру попрощався з Челсі та анонсував нову пригоду

Контракт із "орлами" Геї підписав на 5 років. За неофіційною інформацією, такий трансфер обійшовся Крістал Пеласу в понад 23 мільйони євро.

До слова, Марк є вихованцем Челсі, але минулий сезон провів в оренді за Суонсі, де відіграв 45 поєдинків у всіх турнірах без результативних дій.

Перелітні "канарки", гніздо проблем під Лондоном і Бейсбольна ідея, час якої настав: коротко про новачків АПЛ 2021/22