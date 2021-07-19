Челсі продав оборонця іншому лондонському клубу АПЛ
00:15 - Читать на русском
Лондонці вирішили розпрощатись з непотрібним Марком Геї.
21-річний захисник офіційно перебрався в Крістал Пелас, інформує сайт клубу.
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Контракт із "орлами" Геї підписав на 5 років. За неофіційною інформацією, такий трансфер обійшовся Крістал Пеласу в понад 23 мільйони євро.
До слова, Марк є вихованцем Челсі, але минулий сезон провів в оренді за Суонсі, де відіграв 45 поєдинків у всіх турнірах без результативних дій.
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