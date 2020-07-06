Челсі продасть шість гравців, щоб купити Хаверца – Лемпард визначив імена жертв

Лондонський клуб націлився на підписання ще одного гравця збірної Німеччини, проте цього разу здійснити трансфер буде куди складніше.

Влітку Челсі підсилять Хакім Зієш, якого ще минулої зими за 40 млн євро викупили у Аякса, і Тімо Вернер, за якого РБ Лейпциг отримав близько 60 млн. Роман Абрамович хоче зробити Френку Лемпарду ще один подарунок.

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За інформацією Express Sport, лондонці здійснять спробу підписати ще й Кая Хаверца, за якого Байєр просить не менше 90 млн євро. Щоб отримати гроші на цей перехід, Челсі готовий продати шість своїх гравців. У список ймовірних жертв потрапили Міши Батшуаї, Маркос Алонсо, Емерсон Пальмієрі, а також Тьємуе Бакайоко, Кенеді та Денні Дрінквотер, які нинішній сезон провели в інших командах на правах оренди.

Додамо, що у сезоні 2019/20 Хаверц зіграв за леверкузенський Байєр 43 матчі у всіх турнірах, у яких забив 17 голів та оформив 9 асистів. Його контракт розрахований до 30 червня 2022 року.

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