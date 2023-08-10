Наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно не розраховує на бельгійського форварда. Лукаку мав намір перейти в Інтер, втім, зірвав перемовини, домовляючись паралельно ще й з Ювентусом. Туринці розраховували, що зможуть вмовити Челсі обміняти Влаховіч на Ромелу.

Почеттіно обрав нового капітана Челсі

Як інформує Фабріціо Романо, лондонці припинили всі контакти з Ювентусом, оскільки їх не влаштовують умови, які пропонує італійський клуб. Туринці попросили додати 40 мільйонів євро і Лукаку в обмін на Влаховіча. Челсі доплачувати не збирається.

Зазначається, що у бельгійського форварда вже є домовленість з Ювентусом. Чинна угода Лукаку з Челсі діє до 2026 року. В минулому сезоні Ромелу виступав у складі Інтера, з яким дійшов до фіналу Ліги чемпіонів.

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