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Челсі прилетів в Баку на фінал Ліги Європи проти Арсенала – музичний прийом від Азербайджану не вразив лондонців

09:53 331 Читать на русском
Челсі прилетів в Баку на фінал Ліги Європи проти Арсенала – музичний прийом від Азербайджану не вразив лондонців
Сесар Аспілікуета дуже радий, що відвідає Баку / Фото ФК Челсі

Обидві лондонські команди вже перебувають у столиці Азербайджану напередодні фіналу Ліги Європи.

 

Гравці Челсі разом із тренерським шатбом та персоналом прибули в Баку на фінал Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

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Підопічні Мауріціо Саррі провели в дорозі більше 5-ти годин. Щоб збадьорити гравців азербайджанці вирішили запросити музикантів, які складались виключно з барабанщиків. Футболістів трохи збентежила така гостинність.

Варто відзначити, що Арсенал прибув на поєдинок ще 25 травня, та вже кілька днів насолоджується краєвидами Баку.

Нагадаємо, фінал ЛЄ між цими суперниками відбудеться 29 травня, початок о 22:00.

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