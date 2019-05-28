Челсі прилетів в Баку на фінал Ліги Європи проти Арсенала – музичний прийом від Азербайджану не вразив лондонців

Сесар Аспілікуета дуже радий, що відвідає Баку / Фото ФК Челсі

Обидві лондонські команди вже перебувають у столиці Азербайджану напередодні фіналу Ліги Європи.

Гравці Челсі разом із тренерським шатбом та персоналом прибули в Баку на фінал Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

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Підопічні Мауріціо Саррі провели в дорозі більше 5-ти годин. Щоб збадьорити гравців азербайджанці вирішили запросити музикантів, які складались виключно з барабанщиків. Футболістів трохи збентежила така гостинність.

Five hours later, the Blues have arrived in Azerbaijan...



And what a welcome! #UELfinal pic.twitter.com/6mSLmKRs0S — Chelsea FC (@ChelseaFC) 27 травня 2019 р.

Варто відзначити, що Арсенал прибув на поєдинок ще 25 травня, та вже кілька днів насолоджується краєвидами Баку.

Нагадаємо, фінал ЛЄ між цими суперниками відбудеться 29 травня, початок о 22:00.

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