Челсі приготував вражаючу суму на випадок зняття трансферного бану

Лондонський клуб сподівається добре "розгулятись" під час зимового трансферного вікна.

Челсі очікує на розгляд апеляції щодо трансферного бану лондонців. Якщо "синіх" виправдають і заборону знімуть, то головний тренер Френк Лемпард отримає близько 150 млн фунтів на підсилення взимку, повідомляє The Sun.

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Засідання щодо цієї справи відбудеться вже 20 листопада у Спортивному арбітражному суді. Серед пріоритетних цілей лондонців перебувають нападник Кристал Пелас Вілфрід Заха, захисник Лестера Бен Чілвел і форвард Лейпцига Тімо Вернер.

Після 11-ти турів АПЛ Челсі перебуває на 4-й сходинці, маючи в активі 23 очки.

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