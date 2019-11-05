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Челсі приготував вражаючу суму на випадок зняття трансферного бану

10:03 582 Читать на русском
Челсі приготував вражаючу суму на випадок зняття трансферного бану
Френк Лемпард та Роман Абрамович / Фото The Sun

Лондонський клуб сподівається добре "розгулятись" під час зимового трансферного вікна.

Челсі очікує на розгляд апеляції щодо трансферного бану лондонців. Якщо "синіх" виправдають і заборону знімуть, то головний тренер Френк Лемпард отримає близько 150 млн фунтів на підсилення взимку, повідомляє The Sun.

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Засідання щодо цієї справи відбудеться вже 20 листопада у Спортивному арбітражному суді. Серед пріоритетних цілей лондонців перебувають нападник Кристал Пелас Вілфрід Заха, захисник Лестера Бен Чілвел і форвард Лейпцига Тімо Вернер.

Після 11-ти турів АПЛ Челсі перебуває на 4-й сходинці, маючи в активі 23 очки.

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