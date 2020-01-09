Челсі приготував кругленьку суму за партнера Ярмоленка

Інтерв’ю — 12:00 1445
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У пошуках одеського Чілаверта: екс-голкіпер збірної України забивав голи, став чемпіоном Австрії і міг перейти у Лідс
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Михалик влаштував бійку на футзальному турнірі в Луцьку – його команда грала у формі російського клубуУкраїна — 11:10 2781
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Олександрія не може узгодити трансфер бразильця – Шаран назвав причинуУкраїна — 10:42 1153
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Хет-трик Ікарді та кумедний автогол у відеоогляді матчу ПСЖ – Сент-Етьєн – 6:1Франція — 08:27 1016
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Реал переграв Валенсію у півфіналі Суперкубка Іспанії: тренерська перемога Зідана, фантастичний Іско та цікаві фактиІспанія — 02:54 2787