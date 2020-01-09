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Челсі приготував кругленьку суму за партнера Ярмоленка

10:56 554 Читать на русском
Челсі приготував кругленьку суму за партнера Ярмоленка
Ісса Діоп та Андрій Ярмоленко / Фото ФК Вест Хем

Захисник Вест Хема Ісса Діоп може покинути "молотобійців".

Челсі зацікавлений в послугах Ісси Діопа, повідомляє Daily Express.

Пйонтек може приєднатись до Ярмоленка у Вест Хемі

Керівництво "синіх" готове заплатити за 23-річного француза близько 45 млн євро. Ісса є пріоритетом для захисної ланки Челсі, тому трансфер може відбутися вже взимку.

Нагадаємо, Діоп перебрався у Вест Хем у 2018-му з Тулузи. В поточному сезоні АПЛ захисник провів 15 матчів.

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