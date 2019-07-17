Челсі презентував нову гостьову форму, на якій помітили прапор Росії

Лондонці продемонстрували другий комплект форми на сезон 2019/20.

Світлинами нового екіпірування поділився офіційний твіттер Челсі.

Арсенал за участі зірки NBA презентував запасний комплект форми з елементами ретро

Форма виконана в класичному білому кольорі з червоно-синіми елементами. Деякі російські ЗМІ і вболівальники зауважили, що комірець і рукави футболки повністю дублюють прапор Росії. Також не забули згадати власника "аристократів" Романа Абрамовича, який є громадянином саме цієї країни.

Зінченко презентував неординарний третій комплект форми Манчестер Сіті

Технічним спонсором переможців Ліги Європи залишається компанія Nike.