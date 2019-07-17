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Челсі презентував нову гостьову форму, на якій помітили прапор Росії

13:45 538 Читать на русском
Челсі презентував нову гостьову форму, на якій помітили прапор Росії
Челсі / Getty Images

Лондонці продемонстрували другий комплект форми на сезон 2019/20.

Світлинами нового екіпірування поділився офіційний твіттер Челсі.

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Форма виконана в класичному білому кольорі з червоно-синіми елементами. Деякі російські ЗМІ і вболівальники зауважили, що комірець і рукави футболки повністю дублюють прапор Росії. Також не забули згадати власника "аристократів" Романа Абрамовича, який є громадянином саме цієї країни.

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