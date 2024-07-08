Лондонський клуб ще місяць тому оголосив про запрошення італійця, але презентація відбулась лише сьогодні (8 липня). Мареска дав перше інтерв'ю, в якому поділився очікуваннями від роботи.

"Я дуже щасливий і схвильований. Це буде фантастична подорож, і я з нетерпінням чекаю на можливості почати якнайшвидше.

Одна з причин, через яку я тут, – це переконання, що команда дуже хороша і сповнена талантів. Найголовніше, що зараз ми здатні створити правильну культуру, яка рухатиме нас протягом сезону. Я завжди кажу те саме: якщо ви здатні покращити гравців, то ви здатні покращити команду. Тому наша мета – спробувати покращити їх усіх день за днем.

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Я думаю, у кожного менеджера є своя ідея чи стиль. У мене вони зрозумілі. Минулий рік з Лестером був дуже гарним, але він закінчився. Це новий розділ, новий склад та новий клуб. Я дуже радий бути тут.

Коли ви приєднуєтеся до такого клубу, як Челсі, ви знаєте, що це клуб, який має перемагати. Тому ми зробимо все можливе, щоб бути там, боротися та змагатися з клубами, які зараз перемагають і претендують на титули.

Ми намагатимемося бути агресивною командою як з м'ячем, так і без нього, і нам потрібно створити зв'язок між уболівальниками та клубом, особливо вдома.

Перше тренування дуже важливе, тому що нам потрібно пізнати одне одного. Я вже відчуваю, що знаю їх усіх, якщо чесно, тому що я переглянув так багато ігор за останні два-три тижні. Тому відчуваю, що знаю їх усіх.

Але це завжди по-іншому, коли ви проводите кожен день ​​з людиною. Ви можете бачити їх через ігри, але коли ви проводите день за днем ​​з гравцями, з людьми, ви отримуєте інший вид почуттів.

Просто довіртеся процесу, довіртеся ідеї, підтримуйте команду. Ми, безумовно, будемо насолоджуватися подорожжю. Як і в будь-якому клубі, для будь-якого менеджера це буде нелегко, тому що немає нічого легкого. Але ми, безумовно, насолоджуватимемося нашою подорожжю", – резюмував Мареска.

Enzo Maresca's first interview as Chelsea head coach! pic.twitter.com/mG5ECXlJMU — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 8, 2024

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