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Челсі презентував форму на сезон 2020/21 – спонсор суттєво вплинув на дизайн

1 липня 13:49 - Читать на русском
Челсі презентував форму на сезон 2020/21 – спонсор суттєво вплинув на дизайн
Лемпард з підопічними / Reuters

Лондонський Челсі отримав новий варіант форми від Nike.

Новий комплект форми Челсі виконаний у традиційних кольорах, а спереду нанесений логотип нового титульного спонсора – компанії Three.

Інтер презентував форму на сезон-2020/21 – традиційні вертикальні смуги зазнали радикальних змін

Також на футболку нанесено візерунок "натхненний традиційним ремеслом лондонських кравців", зазначає прес-служба лонлонців.

Зазначимо, що технічним спонсором Челсі є американська компанія Nike.

Челсі мінімально переграв Лестер і став третім півфіналістом Кубка Англії

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Теги
Челсі Челсі Англія Футбольна форма
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