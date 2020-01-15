Челсі прагне підписати Іско

Лондонський Челсі знову повернувся до ідеї з підписанням півзахисника мадридського Реала Іско.

"Сині" знову хочуть переманити атакувального хавбека мадридців на Стемфорд Брідж, стверджує Eldesmarque.

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Тренерський штаб Челсі на чолі з Френком Лемпардом бачить Іско на позиції над Н'Голо Канте. Проте, трансфер іспанця не є легким проектом. "Вершкові" нібито хочуть виручити за свого плеймейкера не менше 47 млн фунтів.

До слова, в нинішньому сезоні Іско не має стабільного місця в основі Реала. У його активі 16 матчів у всіх турнірах, у яких 27-річний півзахисник забив 1 м'яч.

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