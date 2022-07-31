Челсі цього літа готовий потужно вкластися у свою захисну ланку.

Лондонський клуб активно працює над трансферами Уеслі Фофана та Дензела Дюмфріса, інформує The Athletic.

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Вартість дуету може перевищити 140 млн євро, але такі витрати не лякають Челсі. Лестер встановив астрономічний цінник на 21-річного Фофана – близько 100 млн євро. Інтер не горить бажанням відпускати 26-річного Дюмфріса, але 40 млн євро можуть переконати "нерадзуррі".

Додамо, що цього літа Челсі вже встиг оформити гучний трансфер у лінію захисту. Лондонці віддали 40 млн євро за лідера Наполі Каліду Кулібалі.

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