Челсі запропонував Мілану свого голкіпера Кепу Аррісабалагу, повідомляє Football Insider.

Беговіч може залишитися в Мілані ще на сезон

Взамін команда Лемпарда хоче підписати воротаря "россонері" Джанлуїджі Доннарумму. У таборі лондонців навіть готові доплатити італійському гранду за такий обмін.

Чинний контракт 21-річного Доннарумми розрахований до літа 2021-го. У минулому сезоні Серії А Джанлуїджі провів 36 матчів, в яких пропустив 42 голи. Статистика Кепи в АПЛ – 33 поєдинки та 45 пропущених м'ячів.

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