Челсі прагне домовитись з Міланом про зірковий обмін голкіперами
20:14 - Читать на русском
Лондонці прагнуть розпочати новий сезон з новим воротарем.
Челсі запропонував Мілану свого голкіпера Кепу Аррісабалагу, повідомляє Football Insider.
Беговіч може залишитися в Мілані ще на сезон
Взамін команда Лемпарда хоче підписати воротаря "россонері" Джанлуїджі Доннарумму. У таборі лондонців навіть готові доплатити італійському гранду за такий обмін.
Чинний контракт 21-річного Доннарумми розрахований до літа 2021-го. У минулому сезоні Серії А Джанлуїджі провів 36 матчів, в яких пропустив 42 голи. Статистика Кепи в АПЛ – 33 поєдинки та 45 пропущених м'ячів.
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