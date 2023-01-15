"Цим трансфером Челсі познущався з Арсенала, фінансово познущався. Поговорили з агентом Мудрика і, ймовірно, сказали йому щось на кшталт: "Ми дамо більше тобі, дамо більше гравцеві та дамо більше клубу грошами вперед".

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Арсенал, можливо, пропонував приблизно 100-150 тисяч фунтів на тиждень, і мене дуже здивує, якщо Челсі своєю чергою запропонував 250-300 тисяч. Вони можуть просто з'являтися з відкритим гаманцем та казати: "Що ти хочеш?". Гарне підписання для Челсі, але воно образить Арсенал і його вболівальників", – цитує Агбонлахора talkSPORT.

Нагадаємо, напередодні Челсі неочікувано знову вступив у переговори щодо Мудрика і перебив пропозицію Арсенала (70 млн євро + 20 млн бонусів), збільшившии суму додаткових виплат до 40 мільйонів. Як наслідок, і футболіста, і Шахтар влаштували запропоновані Челсі умови.

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