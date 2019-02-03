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Челсі позмагається з Реалом за Почеттіно

11:40 338 Читать на русском
Челсі позмагається з Реалом за Почеттіно
Маурісіо Почеттіно та Мауріціо Саррі / Фото standard

Головний тренер лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно став ціллю для європейських грандів.

Керівництво Челсі хоче бачити Маурісіо Почеттіно біля керма клубу, повідомляє Daily Express.

Почеттіно може очолити Манчестер Юнайтед влітку 2019 року

Боси "синіх" незадоволені результатами команди, та мають намір звільнити головного тренера Мауріціо Саррі, якщо команда не потрапить у зону Ліги чемпіонів за підсумками сезону.

Конкуренцію лондонцям у змаганні за аргентинського тренера складуть Реал та Манчестер Юнайтед.

В поточному сезоні АПЛ після 25-ти турів Челсі посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці.

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?

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