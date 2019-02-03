Челсі позмагається з Реалом за Почеттіно

Іспанія — 12:30 1486
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"Зозуля нокаутував Кордобу". Іспанські ЗМІ та фани вихваляють українця, який двома голами наблизив Альбасете до Прімери
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Рибка залишив власні ворота недоторканими у дебютному матчі в чемпіонаті АзербайджануСвіт — 12:19 204
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Коноплянка проти Борусії М: невдалі спроби повторити шедевр, жертва обставин і середні оцінки німецьких ЗМІНімеччина — 08:00 3087
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Айнтрахт – Борусія Д: прототип матчів з Шахтарем, карате-гол і підозра на травму феноменального суперника УкраїниНімеччина — 2 лют 3752
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Шальке – Борусія М: пряма трансляція, Коноплянка грає з перших хвилинНімеччина — 2 лют 1950
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