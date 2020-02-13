Челсі позмагається з Манчестер Юнайтед за 16-річного таланта – лондонці пропонують фантастичну суму

Керівництво "аристократів" має намір придбати хавбека Бірмінгема Джуда Беллінгема, який проводить дебютний сезон у дорослому футболі.

Лондонський клуб готовий викласти за 16-річного футболіста 35 млн фунтів одразу і 15 млн у вигляді бонусів, інформує The Sun. Кокурентом Челсі у боротьбі за талановитого гравця є Манчестер Юнайтед – "червоні дияволи" вже намагалися придбати Беллінгема за 30 млн фунтів і планують зробити наступні спроби влітку.

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Зазначимо, що Беллінгем, який дебютував за Бірмінгем у серпні минулого року, став наймолодшим футболістом в історії клубу. В поточному сезоні він забив 4 голи і віддав 3 асисти у 30 матчах Чемпіоншипу.

До слова, після зняття трансферного бану Челсі поки що не зробив жодного придбання. "Аристократи" близькі до підписання лідера Аякса Хакіма Зієша, з яким вже узгодили деталі особистого контракту.

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