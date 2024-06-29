У п'ятницю, 28 червня, Зієш остаточно став повноправним гравцем Галатасарая. Про це інформує офіційний сайт "синіх", не розголошуючи подробиць. Згідно з турецьким сайтом Fanatik, лондонський клуб відпустив марокканця безкоштовно.

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Повідомляється, що 31-річний Зієш підписав із Галатасараєм контракт за схемою 1+1. Його зарплата за один сезон складе 2,85 млн євро. Ці умови діятимуть і в тому випадку, якщо вінгер залишиться в клубі ще на один сезон.

У минулому сезоні Зієш грав за Галатасарай на правах оренди. У 23 матчах він відзначився 8 голами і 4 асистами.

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