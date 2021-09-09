Челсі вже під час зимового трансферного вікна спробує знову підписати 22-річного центрального оборонця, повідомляє ESPN.

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Але є важливий нюанс. Лондонці наважаться на підписання Кунде, якщо Севілья знизить бажану суму до 50 мільйонів євро. Цього літа вони хотіли за Жюля всі 80 млн, через що перехід зірвався в останній момент.

Зауважимо, Жюль Кунде грає за андалусійців з 2019-го. У нинішньому сезоні француз провів два поєдинки у Ла Лізі.

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