Челсі повторно спробує підписати Кунде – є нюанс
21:05 - Читать на русском
Лондонський клуб серйозно зацікавлений у трансфері Жюля Кунде із Севільї. Це підтверджують їхні наміри.
Челсі вже під час зимового трансферного вікна спробує знову підписати 22-річного центрального оборонця, повідомляє ESPN.
Лопетегі пояснив зрив трансферу Кунде в Челсі
Але є важливий нюанс. Лондонці наважаться на підписання Кунде, якщо Севілья знизить бажану суму до 50 мільйонів євро. Цього літа вони хотіли за Жюля всі 80 млн, через що перехід зірвався в останній момент.
Зауважимо, Жюль Кунде грає за андалусійців з 2019-го. У нинішньому сезоні француз провів два поєдинки у Ла Лізі.
ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter