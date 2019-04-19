Челсі повторив рекорд Атлетіко в Лізі Європи

Лондонський Челсі завдяки перемозі над Славією в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи повторив неймовірний рекорд мадридського Атлетіко.

Після матчу зі Славією (4:3) лондонський Челсі продовжив свою безпрограшну серію в матчах Ліги Європи до 15 поєдинків (14 перемог, 1 нічия).

Челсі – Славія – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, підопічні Мауріціо Саррі повторили рекорд мадридського Атлетіко в період з листопада 2011 року по жовтень 2012.

У півфіналі турніру лондонці зіграють проти Айнтрахта, який у фантастичному стилі вибив Бенфіку, здійснивши камбек на Коммерцбанк Арені.