Челсі повторив клубний рекорд 25-річної давнини у матчі з Норвічем

Лондонський Челсі переміг Норвіч (3:2) у матчі 3 туру АПЛ, а також повторив своє досягнення 1994 року.

Френк Лемпард виставив на матч 3 туру АПЛ проти Норвіча склад, середній вік якого складав 25 років і 54 дні. Після того, як Рос Барклі замінив Педро, середній вік став 24 роки і 208 днів. Таким чином, "сині" максимально наблизились до власного рекорду 25-річної давнини.

Гольова перестрілка у відеоогляді матчу Норвіч – Челсі – 2:3

У сезоні 1993/94 у матчі проти Олдхема (1:2) вийшов склад, середній вік якого складає 24 роки і 190 днів. У тому ж році "сині" дістались фіналу Кубка Англії, де розгромно програли Манчестер Юнайтед (0:4).

Лемпард здобув свою першу перемогу в статусі наставника Челсі. Перед цим команда зіграла внічию та зазнала двох поразок. У наступному турі лондонці вдома зіграють проти іншого новачка – Шеффілд Юнайтед.

Челсі перестріляв Норвіч у неймовірному поєдинку – Лемпард здобув першу перемогу в АПЛ