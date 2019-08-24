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Челсі повторив клубний рекорд 25-річної давнини у матчі з Норвічем

18:03 181 Читать на русском
Челсі повторив клубний рекорд 25-річної давнини у матчі з Норвічем
Челсі / ФК Челсі

Лондонський Челсі переміг Норвіч (3:2) у матчі 3 туру АПЛ, а також повторив своє досягнення 1994 року.

6’ Тод Кантвелл
30’ Теему Пуккі
 
Таммі Абрахам 4’
Мейсон Маунт 18’
Таммі Абрахам 69’
4’ Таммі Абрахам
6’ Тод Кантвелл
18’ Мейсон Маунт
30’ Теему Пуккі
69’ Таммі Абрахам

Френк Лемпард виставив на матч 3 туру АПЛ проти Норвіча склад, середній вік якого складав 25 років і 54 дні. Після того, як Рос Барклі замінив Педро, середній вік став 24 роки і 208 днів. Таким чином, "сині" максимально наблизились до власного рекорду 25-річної давнини.

Гольова перестрілка у відеоогляді матчу Норвіч – Челсі – 2:3

У сезоні 1993/94 у матчі проти Олдхема (1:2) вийшов склад, середній вік якого складає 24 роки і 190 днів. У тому ж році "сині" дістались фіналу Кубка Англії, де розгромно програли Манчестер Юнайтед (0:4).

Лемпард здобув свою першу перемогу в статусі наставника Челсі. Перед цим команда зіграла внічию та зазнала двох поразок. У наступному турі лондонці вдома зіграють проти іншого новачка – Шеффілд Юнайтед.

Челсі перестріляв Норвіч у неймовірному поєдинку – Лемпард здобув першу перемогу в АПЛ

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Теги
Англія Норвіч Норвіч Рекорди Норвіч - Челсі Челсі Челсі
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