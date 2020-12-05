Лондонський Челсі готовий попрощатися з досвідченим оборонцем Маркосом Алонсо, інтерес до якого зберігає міланський Інтер.

Іспанець може продовжити кар'єру в італійській Серії А, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Маркос Алонсо отримав несподіваний варіант продовження кар'єри, – ЗМІ

У підписанні Алонсо зацікавлений Інтер. Потенційний трансфер – бажання алленаторе "нерадзуррі" Антоніо Конте, який колись і підписав оборонця на Стемфорд Брідж. "Сині" готові відпустити Алонсо за 20 млн євро. Міланці, вочевидь, спробують збити суму відступних, оскільки латераль навіть не завжди потрапляє на лаву запасних Челсі.

Маркос Алонсо потрапив до опали керманича лондонців Френка Лемпарда. У його активі лише 3 матчі АПЛ без результативних дій у нинішньому сезоні.

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