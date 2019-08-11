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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Челсі потрапив у зону вильоту АПЛ вперше за 19 років

21:49 589 Читать на русском
Челсі потрапив у зону вильоту АПЛ вперше за 19 років
Френк Лемпард / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Челсі Френк Лемпард вже відзначився першим досягненням на чолі клубу, але поки з позначкою мінус.

18’ Маркус Рашфорд
64’ Антоні Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Деніел Джеймс
 
18’ Маркус Рашфорд
64’ Антоні Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Деніел Джеймс

Челсі завітав у гості до Манчестер Юнайтед в рамках першого туру АПЛ, але прийом був не надто гостинним. Манкуніанці розбили суперника 4-ма голами без відповіді.

Манчестер Юнайтед – Челсі – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Така різниця пропущених голів опустила лондонський клуб на 19-ту сходинку турнірної таблиці, де Челсі не було 19 років, повідомляє Opta.

Останнього разу подібна ситуація траплялась із "синіми" у 2000 році, коли після 8-ми турів Челсі набрав лише 10 очок.

Вже 14 серпня Лемпард зможе реабілітуватись у матчі за Суперкубок УЄФА проти Ліверпуля. Початок о 22:00.

Манчестер Юнайтед знищив Челсі у першому офіційному матчі Лемпарда

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Теги
Англія Рекорди Манчестер Юнайтед - Челсі Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі Челсі
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