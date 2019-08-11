Челсі потрапив у зону вильоту АПЛ вперше за 19 років

Головний тренер Челсі Френк Лемпард вже відзначився першим досягненням на чолі клубу, але поки з позначкою мінус.

Челсі завітав у гості до Манчестер Юнайтед в рамках першого туру АПЛ, але прийом був не надто гостинним. Манкуніанці розбили суперника 4-ма голами без відповіді.

Манчестер Юнайтед – Челсі – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Така різниця пропущених голів опустила лондонський клуб на 19-ту сходинку турнірної таблиці, де Челсі не було 19 років, повідомляє Opta.

Останнього разу подібна ситуація траплялась із "синіми" у 2000 році, коли після 8-ми турів Челсі набрав лише 10 очок.

Вже 14 серпня Лемпард зможе реабілітуватись у матчі за Суперкубок УЄФА проти Ліверпуля. Початок о 22:00.

Манчестер Юнайтед знищив Челсі у першому офіційному матчі Лемпарда