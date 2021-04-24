Кремль заважає жити не лише Україні, а і лондонському футбольному клубу.

Президент Челсі Роман Абрамович відмовився від участі у Суперлізі через лист з Кремля, повідомляє Suddeutsche Zeitung.

Європейська Суперліга офіційно оголосила про призупинення турніру

Російська влада натякнула своєму олігарху, що скандальний турнір не є найкращою ідеєю. Абрамович не захотів псувати відносини із президентом Росії Володимиром Путіним, тому відмовився від Суперліги. Відповідно, політичний фактор зіграв свою роль, стверджує німецький ЗМІ.

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Нагадаємо, російський холдинг Газпром залишається одним з головних спонсорів Ліги чемпіонів – саме через цей факт ідея створення Суперліги не отримала підтримки в Росії. Крім того, Санкт-Петербург нещодавно отримав право проведення додаткових матчів Євро-2020, а в 2022-му місто повинне прийняти фінал Ліги чемпіонів.

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