Страсбур почав активну співпрацю з Челсі після того, як керівництво "синіх" придбало акції французького клубу. Першою ластівкою стала оренда новачка лондонців Анджело Габріеля, який виступає на позиції вінгера. Як інформує офіційний сайт Челсі, 18-річний бразилець виступатиме у складі ельзаської команди протягом усього сезону 2023/24.

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Влітку Челсі придбав Анджело за 15 млн євро. Бразилець провів за "синіх" кілька передсезонних матчів – з Рексемом, Брайтоном і Фулхемом. Щоб якомога швидше гравець адаптувався до європейського футболу англійський клуб вирішив відправити його до французької Ліги 1.

Нагадаємо, що кольори Страсбура захищає лівий захисник збірної України Едуард Соболь.

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