Челсі визначив список гравців, серед яких вибере собі вінгера і центрального нападника. Як інформує Sky Sports, серед потенційних центрфорвардів значаться п'ять імен: Ліам Ділеп, Уго Екітіке, Бенджамін Шешко, Джонатан Девід і Віктор Осімхен.

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Список потенційних вінгерів коротший і містить у собі лише три імені: Алехандро Гарначо, Джеймі Гіттенс і Ніко Вільямс. На кому б керівництво "синіх" не зупинилося, український вінгер Михайло Мудрик отримає серйозного конкурента.

Нагадаємо, що зараз Мудрик відсторонений Челсі через позитивну допінг-пробу.