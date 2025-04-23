Челсі посилить дві позиції влітку – у Мудрика з'явиться серйозний конкурент
20:50 - Читать на русском
Керівництво Челсі планує підписати влітку нового вінгера і центрфорварда.
Челсі визначив список гравців, серед яких вибере собі вінгера і центрального нападника. Як інформує Sky Sports, серед потенційних центрфорвардів значаться п'ять імен: Ліам Ділеп, Уго Екітіке, Бенджамін Шешко, Джонатан Девід і Віктор Осімхен.
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Список потенційних вінгерів коротший і містить у собі лише три імені: Алехандро Гарначо, Джеймі Гіттенс і Ніко Вільямс. На кому б керівництво "синіх" не зупинилося, український вінгер Михайло Мудрик отримає серйозного конкурента.
Нагадаємо, що зараз Мудрик відсторонений Челсі через позитивну допінг-пробу.
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