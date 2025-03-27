Стемфорд Брідж був домашньою ареною "синіх" з 1905 року. Очільники Челсі тривалий час сперечалися чи варто зробити лише часткову реконструкцію стадіону, чи повну.

Справа Мудрика підштовхує Челсі до витрат – долю конкурента українця майже вирішено

Як повідомляє The Sun, Бехдад Егбалі та Тодд Бьолі, головні акціонери клубу, нарешті дійшли згоди у цьому питанні. Очільники вирішили повністю перебудувати Стемфорд Брідж. Це означає, що Челсі гратиме від п'яти до семи років на іншій арені.

Керівництво Челсі обиратиме серед трьох стадіонів. Розглядаються варіанти з переїздом на Вемблі, Ерлс-Корт або ж на арену Альянц у Твікенхемі.

Джеррард повернувся на Енфілд, Крауч повторив знамените святкування – Ліверпуль переграв Челсі у матчі легенд