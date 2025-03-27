Челсі покине культовий стадіон – власники ухвалили рішення та розглядають три тимчасові арени
"Сині" незабаром почнуть пакувати валізи з власної домівки через реконструкцію арени.
Стемфорд Брідж був домашньою ареною "синіх" з 1905 року. Очільники Челсі тривалий час сперечалися чи варто зробити лише часткову реконструкцію стадіону, чи повну.
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Як повідомляє The Sun, Бехдад Егбалі та Тодд Бьолі, головні акціонери клубу, нарешті дійшли згоди у цьому питанні. Очільники вирішили повністю перебудувати Стемфорд Брідж. Це означає, що Челсі гратиме від п'яти до семи років на іншій арені.
Керівництво Челсі обиратиме серед трьох стадіонів. Розглядаються варіанти з переїздом на Вемблі, Ерлс-Корт або ж на арену Альянц у Твікенхемі.
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