Челсі опинився під загрозою санкцій з боку УЄФА через порушення фінансових правил.

Челсі веде переговори з УЄФА щодо врегулювання ситуації з порушенням правил фінансового фейр-плей. Рішення очікується в середині травня, інформує журналіст Бен Джейкобс. Сторони погодили виплату 10 мільйонів євро і продовжують продуктивні переговори.

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"Сині" намагалися зменшити свої фінансові втрати, включивши до доходів продаж жіночої команди за 200 мільйонів фунтів стерлінгів і двох готелів за 76,5 мільйона фунтів стерлінгів пов'язаним компаніям.

Проте УЄФА не визнає такі внутрішні транзакції як легітимні доходи, що призвело до перевищення допустимого збитку у 200 мільйонів євро на три роки. Загальні втрати Челсі за цей період становлять близько 358 мільйонів фунтів стерлінгів, що значно перевищує встановлений ліміт.

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